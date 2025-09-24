El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) compartió una fotografía correspondiente al sitio donde encontraron los cuerpos de la pareja alemana, por medio de un perro de la Unidad Canina del OIJ, en Quepos.

Sitio donde encontraron los cuerpos de alemanes. Fotografía: Cortesía OIJ

La investigación se dio por una alerta de asalto en la vivienda de los extranjeros en Finca Cerros de Quepos. Cuando los agentes inspeccionaron la propiedad, no encontraron a la pareja, pero detectaron un montículo de tierra removido con fuerte olor.

La escena fue custodiada hasta contar con orden judicial para revisar el terreno, siendo que con el apoyo de la unidad canina y de peritos forenses, se confirmó la presencia de los cuerpos.

El hallazgo se dio en horas de la mañana del martes anterior por parte de las autoridades judiciales.

Con información de Wilmer Madrigal de Diario extra.