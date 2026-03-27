Este es el horario de DEKRA durante Semana Santa

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

DEKRA, empresa responsable de la inspección técnica vehicular, insta a los usuarios a revisar sus vehículos antes de ir a pasear en esta Semana Santa.

Por lo que mantendrá las 16 estaciones en todo el país, en horario normal los días lunes, martes y miércoles santos. El Jueves, Viernes y Sábado Santo permanecerán cerradas, regresando a su funcionamiento normal el lunes 6 de abril.

DEKRA cuenta con 13 estaciones físicas distribuidas en el territorio nacional, con horario de 6:00 a.m a 9:00 p.m. Estas son:

Alajuelita.

Cartago

Alajuela.

Barreal de Heredia.

Santo Domingo.

Pérez Zeledón.

Puntarenas.

Guápiles.

San Carlos.

Liberia.

Nicoya.

Limón.

Y tres estaciones móviles:

Estación móvil Lugar Horario Central Parrita Lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Norte Grecia hasta el 7 de abril

Upala a partir del 13 de abril Lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sur Ciudad Neily (Corredores) hasta el 7 de abril

Sabalito de Coto Brus a partir del 13 de abril Lunes a sábado, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Según Maureen Ramírez, gerente general de DEKRA, los conductores deben realizar mantenimiento preventivo de sus vehículos y verificar que cumplan con todos los requerimientos para evitar fallas mecánicas en el camino.