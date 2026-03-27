Este es el horario de DEKRA durante Semana Santa

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DEKRA, empresa responsable de la inspección técnica vehicular, insta a los usuarios a revisar sus vehículos antes de ir a pasear en esta Semana Santa.
Por lo que mantendrá las 16 estaciones en todo el país, en horario normal los días lunes, martes y miércoles santos. El Jueves, Viernes y Sábado Santo permanecerán cerradas, regresando a su funcionamiento normal el lunes 6 de abril.
DEKRA cuenta con 13 estaciones físicas distribuidas en el territorio nacional, con horario de 6:00 a.m a 9:00 p.m. Estas son:
Y tres estaciones móviles:
|Estación móvil
|Lugar
|Horario
|Central
|Parrita
|Lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
|Norte
|Grecia hasta el 7 de abril
Upala a partir del 13 de abril
|Lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
|Sur
|Ciudad Neily (Corredores) hasta el 7 de abril
Sabalito de Coto Brus a partir del 13 de abril
|Lunes a sábado, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
Según Maureen Ramírez, gerente general de DEKRA, los conductores deben realizar mantenimiento preventivo de sus vehículos y verificar que cumplan con todos los requerimientos para evitar fallas mecánicas en el camino.
“La inspección técnica vehicular no es solo un requisito de ley, es una forma de garantizar que un vehículo tiene las capacidades de circular en forma segura y sin contaminar el medio ambiente”, indicó Ramírez.