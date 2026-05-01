En medio de la agenda del día, la logística en la Asamblea Legislativa también contempla el almuerzo de los diputados, previsto en el Salón de los Expresidentes.

“Las señoras y los señores diputados van a almorzar una ensalada verde con un acompañamiento de un aderezo liviano italiano”, detalló Carla Granados, gerente general de la Asamblea Legislativa.

El plato principal incluye un puré con espárragos, acompañado de dos opciones de proteína. “Una carne de res en salsa de vino y una porción de pollo en una salsa liviana”, agregó.

La selección responde a un proceso administrativo previo. “Esas contrataciones normalmente se hacen por medio del sistema del SICOOP… ya nosotros teníamos una contratación abierta y lo que pedimos eran diferentes opciones de menú”, indicó.

Dentro de las alternativas, se priorizaron opciones más ligeras. “Se han degustado algunas que fueran livianas, acorde por el extenso día al que se enfrentan las y los señores diputados”, explicó.

En cuanto a restricciones alimentarias, se señaló que no hay reportes de limitaciones generalizadas. “Por el momento no tenemos reporte de que alguno tenga alguna limitación alimenticia”, comentó, aunque se tomaron previsiones ante posibles dietas específicas o alergias.

El almuerzo se suma a la organización de una jornada que no solo gira en torno a lo político, sino también a los detalles operativos dentro del Congreso.