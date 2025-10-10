El guardaparques, quien sufrió una caída de aproximadamente 40 metros de profundidad en el Parque Nacional Isla del Coco, continúa estable, pero con múltiples golpes, según confirmó Gina Cuza, directora del Parque Nacional Isla del Coco.

“El compañero está muy golpeado, muy golpeado. Está estable, gracias a Dios, no puede caminar, pero se está tratando de trasladar en ese lugar tan complicado”, explicó Cuza en entrevista con Extra Radio en Desde Buena Mañana.

El caso

El accidente ocurrió la mañana del martes, cuando un grupo de 4 personas (2 guardaparques y 2 colaboradores) realizaban labores de monitoreo y vigilancia en una zona alejada de la Estación de Bahía Wafer.

“Nuestro compañero Maynor sufrió un resbalón y cayó a un precipicio de 40 metros de profundidad aproximadamente”, detalló la directora.

Imágenes cortesía.

Debido a la distancia y la falta de comunicación inmediata, uno de los funcionarios tuvo que caminar entre 2 y 3 horas para poder alertar por radio sobre el accidente.

“Ahí es donde nos informamos del percance y activamos todo el proceso de atención y contacto con las instituciones gubernamentales que están apoyando”, indicó Cuza.

Rescate complejo y lento

El rescate ha sido particularmente complicado por las condiciones de la isla, reconocida como Patrimonio de la Humanidad.

“La extracción ha sido muy, muy lenta por la situación climática y las condiciones topográficas del sitio”, destacó la directora, quien indicó que el personal de la Estación de Bomberos Paramédicos 16 ha sido fundamental en las labores de atención.

A pesar de las dificultades, el equipo de rescate logró extraer al guardaparques del precipicio, aunque el trayecto hacia un punto seguro continúa.

“Se está trasladando muy despacio por el clima, mucho barro, hay guindos, entonces estamos muy precavidos con esa parte”, explicó.

En el sitio se encuentran guardaparques, paramédicos y personal del Servicio Nacional de Guardacostas, quienes se han desplazado para relevar a los funcionarios que han permanecido varios días en el terreno.

“Ingresan a hacer el relevo para que estos compañeros que han estado bastante tiempo con Maynor puedan descansar y continuar la extracción con mucho cuidado”, agregó Cuza, quien destacó además la participación de mujeres en el operativo.

Sin posibilidad de rescate aéreo

La complejidad geográfica de la Isla del Coco impide un traslado por vía aérea.

“No hay forma de llegar por avión, no tiene autonomía los helicópteros, y hemos indagado, inclusive con el apoyo increíble que tenemos de la Embajada de los Estados Unidos, para poder tratar alguna medida de poder hacer una extracción aérea, pero es imposible, no se puede, no tenemos las condiciones en el país”, reconoció Cuza.

Imágenes cortesía.

El traslado deberá realizarse vía marítima, una vez que el funcionario sea estabilizado.