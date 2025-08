El perrito que fue arrastrado por 2 hombres que viajaban en motocicleta el martes, fue rescatado y actualmente se encuentra recuperándose en Fundación Nórdicos de Costa Rica.

El hecho generó gran indignación a nivel nacional, y tras las denuncias y viralidad del suceso, el animal fue rescatado.

El nombre del can es Martín, y luego de la brutal agresión fue encontrado amarrado a la deriva.

Foto: Wilbert Hernández.

¿Cómo se encuentra Martín?

Al llegar a la clínica donde le brindaron atención, el veterinario encargado destacó que el animal llegó en estado de alerta.

“Es un animal que también psicológicamente se ve un poco afectado por las emociones, cambio de ambiente, por el maltrato que sufrió y demás”.

Según cuenta, a Martín se le realizaron todos los exámenes necesarios, radiografías, ultrasonidos y demás.

El animal sufrió de escoriaciones producto del arrastre en el asfalto. Estas fueron y seguirán siendo tratadas de manera constante.

“Indirectamente, también vimos que era un paciente que venía ya arrastrando ciertas enfermedades crónicas, porque tiene una displasia de cadera bastante avanzada, tiene unos problemas a nivel del hígado, tiene también un problema generalizado a nivel de articulaciones que estamos valorando”, destacó el veterinario.

Foto: Wilbert Hernández.

El experto destacó que también cuenta con una infección urinaria. Además, se encuentra en proceso de adaptación al lugar donde está siendo atendido, factor que le podría generar un poco de estrés.

“Acepta positivamente y por sí solo alimentarse solito, tomar agua solito, entonces se está valorando manejarlo y estabilizarlo para posteriormente ver si aliviamos esa displasia de cadera mediante medicamentos primeramente, y después posteriormente pensar si hacemos la cirugía”, afirmó.

¿Está en riesgo la vida de Martín?

Probablemente, la duda que todas las personas que siguieron el caso se hacen. Ante la consulta de Grupo Extra el experto destacó lo siguiente:

“No, por el momento no. O sea, el día de ayer hicimos un hemograma, está dentro de los parámetros normales, está con un poco de anemia, pero está normal. Le hicimos unas químicas sanguíneas y sale dentro de todos los rangos normales, lo único que sale un poquito alterado es como el hígado. Y también hay que considerar que está en su condición física, está bajo de peso. Pero a pesar de todas esas cosas y tanto que ha sufrido y no sabemos de ahí para atrás que tanto también ha sufrido, porque viene arrastrando enfermedades crónicas, se encuentra en un estado cariñoso, está alerta, pues está bastante asertivo al ser humano, entonces posteriormente a la salud está estable“

Foto: Wilbert Hernández.

¿Quiénes están a cargo del perrito y cómo llegaron a él?

Martín se encuentra a cargo actualmente de la Fundación Nórdicos de Costa Rica, quiénes recibieron la alerta del caso y se trasladaron inmediatamente a colaborar.

“Nos reportan el caso. Nos desplazamos al lugar. Tratamos de dar con el paradero del perro, no logramos encontrarlo. Inmediatamente, nos ponemos en contacto con la Policía Municipal de Moravia, que nos brindó una ayuda oportuna en el momento, y fuimos a buscarlo en una zona donde, de acuerdo a una información anónima, nos dijo que el perrito en teoría estaba amarrado en ese sector. En ese sector viven las personas que en apariencia habían dejado el perro abandonado, los cuales lo arrastraron con la moto. Y sí, damos con el perro“

Foto: Wilbert Hernández.

El encargado de la fundación destaca que cuando encontraron al animalito, además de las heridas provocadas por el arrastre, se encontraba con hipotermia y en un estado de desnutrición considerable.

“Lo trasladamos a la fundación. Aquí se le hace una valoración primaria y después lo llevamos a nuestro doctor veterinario para que le brindara todas las atenciones posibles”, afirmó.

Además, afirma que esperaran que esté estable para realizar las cirugías necesarias.

¿Cómo se puede colaborar con Martín?

La fundación está abierta a recibir donaciones para poder cubrir los gastos que conllevan el cuidado de Martín.

Según estimaciones, solo en operaciones por el problema en caderas se estima que tendrán un costo de 800 mil colones.

Además, en este lugar no solo cuentan con el cuidado hacia este perrito, sino que muchos otros animales requieren atención.

“Ahorita tenemos alrededor como de 17 perros, más unos cachorritos que tenemos por ahí”, destacó Génesis Marín.

Las personas pueden colaborar con donaciones al:

Sinpe Móvil 6322-6120.

Cliente: FUNDACION NORDICOS

Número de cuenta BAC: 953920857

Número de cuenta IBAN: CR05010200009539208576

“También si la persona quisiera traer sus donativos en especies, es totalmente bienvenido. Siempre necesitamos productos de limpieza, como cloro, desinfectante, jabón en polvo, cobijas, paños, camitas. O si desean traer el alimento a ellos, algún snack o algo, siempre es bienvenido”, destacó.

Foto: Wilbert Hernández.

¿Qué dicen las autoridades sobre el caso?

Desde Grupo Extra se le consultó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por el caso, ya que de manera extraoficial se informa que los sospechosos del caso siguen sin ser encontrados.

El OIJ destacó lo siguiente:

“La investigación la está tramitando la Sección Especializada en Delitos Ambientales y de Bienestar Animal. El caso está en investigación. De momento, por encontrarse en investigación de acuerdo al artículo 95 del Código Procesal Penal, se puede brindar mayor información”.