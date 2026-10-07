Este es el delito que se les investiga a Stockwell y Barboza

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Los reconocidos productores de eventos Don Stockwell y Hugo Barboza Benavides figuran entre las personas investigadas dentro de una causa por el presunto delito de legitimación de capitales, que este miércoles llevó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público a ejecutar varios allanamientos.

Las autoridades judiciales intervinieron las viviendas de ambos empresarios como parte de una investigación que busca determinar un eventual vínculo entre actividades relacionadas con la industria del entretenimiento y una estructura que, según la investigación, estaría relacionada con un sujeto conocido con el alias de “Sobrino”.

Foto: Sergio Espinoza.

La legitimación de capitales, conocida también como lavado de dinero, consiste, en términos generales, en realizar operaciones destinadas a ocultar o dar apariencia de legalidad a bienes o recursos que tendrían un origen ilícito.

Precisamente, las diligencias de este miércoles buscan recolectar evidencia que permita establecer el origen y movimiento de los recursos bajo investigación, así como determinar si fueron incorporados a actividades comerciales aparentemente lícitas.

Allanamientos a productores

Una de las propiedades intervenidas corresponde a Don Stockwell, reconocido por su trayectoria en la producción de conciertos y espectáculos internacionales en Costa Rica.

Durante el allanamiento, los agentes judiciales decomisaron documentación, dispositivos electrónicos y otro material que será sometido a análisis como parte del expediente.

Las diligencias también alcanzaron la vivienda de Hugo Barboza Benavides, propietario de H Barboza Producciones, ubicada en Tibás.

En este inmueble, las autoridades igualmente recolectaron documentación y equipos electrónicos que podrían resultar de interés para determinar posibles movimientos financieros relacionados con la causa.