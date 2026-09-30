Este es el cantón con más muertes en carretera durante el 2026

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El cantón de San Carlos acumula la mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito durante el presente año.

Con corte al mes de agosto, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) contabilizó 38 decesos debido a esta causa en esa zona del país.

La cifra mantiene en alerta a las autoridades municipales, ya que durante todo el 2025, la cantidad de muertes fue de 39 en ese sitio, es decir, será ampliamente superada este año, ya que faltan cuatro meses por contabilizar.

Debido a este incremento, la Policía Municipal realiza campañas en escuelas y colegios del cantón para capacitar a los futuros conductores.