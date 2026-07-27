Este es el abogado de “Diablo”; fue fiscal por más de 18 años

El abogado Cristian Rodríguez Arce confirmó a Grupo Extra que asumió la representación legal de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, en el proceso judicial que enfrenta este lunes en los Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José.

De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Rodríguez se desempeñó como fiscal de la República entre 2002 y 2020, período durante el cual estuvo encargado de la persecución penal en distintas circunscripciones territoriales del país.

Fotografía Sergio Espinoza

Tras su salida del Ministerio Público, en 2021 se convirtió en socio fundador de Eleven Legal Group.

Según la información publicada en su perfil profesional, es especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, con experiencia en defensa en procesos penales, presentación de querellas, recursos de apelación de sentencia y recursos de casación.