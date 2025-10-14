Le ganamos a Nicaragua 4 a 1 pero ahora nos toca jugar el 13 de noviembre, a las 6 de la tarde ante Haití en Curazao. Luego el 18 noviembre recibimos a Honduras en casa, a las 7 p.m. El técnico Miguel Herrera habló con la prensa y sacó sus conclusiones del choque ante los pinoleros.

¿Está de acuerdo con lo que dice el técnico de Nicaragua, que todo fue culpa del portero?

Cuando te meten 4 goles no puede ser una persona el culpable, es un equipo que te paso por encima. Qué culpa puede tener el portero… Tuvimos un buen trabajo, ganamos en el orden, nos equivocamos en el gol de ellos, pero no bajamos los brazos. Fue justo el resultado.

¿Cuánto gana la Sele con el aporte de los veteranos?

No más se incorporó a Waston. No fueron tantos de experiencia. Celso estuvo pero no pudo estar listo. No voy a descartar a nadie. Mañana puede ser otro, dependiendo de lo que necesitemos para lograr el objetivo. Celso y Waston ayudan con su presencia, Waston desde la cancha y Celso desde fuera transmitiendo su sapiencia. Es importante que lleguen Waston, Celso, Calvo, Keylor y Juan Pablo para que acuerpen a estos muchachos. Al equipo le ha ido bien, se ve dinámico.

¿Qué le valora a la Tricolor y qué nos falta?

La verdad es que me gusta el orden que tuvimos. No nos trajimos la victoria de Honduras porque el balón pegó en el poste. En esta fecha mostramos seguridad, aplomo y hay mucho por mejorar. Veremos los dos partidos y los vamos a analizar para sacar las conclusiones de lo que podemos mejorar. De la fecha pasada a esta hemos mejorado. Este equipo puede dar mucho más. La victoria nos permite aspirar a lo que queremos lograr.

¿Es cierto que hará otro microciclo?

El anterior fue importante para empaparme de jugadores locales, porque a los foráneos ya los había tenido. Llamamos a 13 y 13, (legionarios y de la liga local). Eso me da mucha más amplitud de visión para los locales. Lo iremos platicando para ver si optamos por esa posibilidad, para tener un microciclo con la gente local.