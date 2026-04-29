Estatua de León Cortés sigue sin ruta clara de restauración

A casi dos meses del accidente ocurrido el pasado 4 de marzo, la estatua de León Cortés Castro continúa sin una definición clara sobre su restauración.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada en La Sabana, en San José, cuando un vehículo tipo pick-up se estrelló contra el monumento, provocando daños frontales en la estructura.

Tras el impacto, varias piezas debieron ser retiradas para su resguardo, lo que dio paso a una etapa de evaluación técnica que se mantiene hasta hoy. En medio de este proceso, el Ministerio de Cultura y Juventud ha iniciado gestiones internacionales para intentar ubicar el modelo original de la escultura, un elemento clave para definir el tipo de intervención.

“Estamos en conversaciones con el gobierno francés para ver si el taller tiene el modelo todavía en su archivo. Nos llevará tiempo. Es una cultura muy antigua”, indicó Jorge Rodríguez, ministro de Cultura y Juventud. La antigüedad de la obra representa uno de los principales retos, ya que localizar registros o moldes no es una tarea sencilla, según afirmó el jerarca.

“De encontrar el taller en estas condiciones va a ser más complicado lo que hubiéramos querido. El gobierno nos está ayudando, entonces esperamos tener noticias pronto”.

Mientras tanto, no solo se analiza la restauración de la pieza, sino también posibles mejoras en el entorno donde se ubica el monumento.

“Esperamos restaurarla, pero es algo que tenemos que decidir. La Comisión Nacional de Monumentos también tiene que revisarlo junto a la del Patrimonio Cultural”, recalcó Rodríguez.

Por ahora, la decisión final sigue en manos de las instancias de patrimonio, que deberán definir el rumbo del proyecto una vez se cuente con mayor claridad técnica.