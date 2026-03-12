A partir del próximo 16 de marzo, las personas extranjeras que deseen regularizar su condición migratoria podrán presentar sus documentos en oficinas de Correos de Costa Rica para iniciar la apertura de su expediente.

La medida responde a un convenio firmado entre la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y Correos de Costa Rica, con el objetivo de ampliar los canales de recepción de documentos migratorios y facilitar el acceso a estos trámites.

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En una fase inicial del plan piloto, la recepción, custodia y traslado de documentos para solicitar la regularización migratoria se realizará sin cita previa en las sucursales de oficinas centrales en San José y Santa Ana.

El servicio estará disponible para las siguientes categorías: residencia permanente, residencia temporal por vínculo conyugal, residencia permanente tras tres años de residencia temporal, categoría especial como estudiante y empleada doméstica, así como cancelación y devolución de depósito.

Las personas interesadas deben presentar los requisitos generales y específicos de la categoría migratoria correspondiente, disponibles en el sitio web de la DGME: https://migracion.go.cr/regularizacion/. Además, deben contar con su permanencia migratoria al día, conforme al artículo 69 de la Ley General de Migración y Extranjería.

En la sucursal, el usuario presentará los documentos, recibirá el número de expediente asignado y un comprobante de recepción emitido por funcionarios de Correos de Costa Rica. El costo del servicio oscila entre ¢4.650 y ¢11.340.

Una vez resuelta la solicitud, la DGME notificará al usuario por los medios indicados en el trámite. Correos de Costa Rica también brindará el servicio de notificación.