Autoridades policiales, Cruz Roja Costarricense, brigadas de rescate, allegados y familiares continúan la búsqueda de Neiby Marchena, la joven que tiene 10 días desaparecida en una zona montañosa del kilómetro 20 de Golfito.

Este fin de semana han participado la Policía de Fronteras y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una búsqueda atípica, ya que la muchacha tiene una condición de salud mental que complica su hallazgo.

Familiares confirmaron que la joven se internó en la montaña y está escabulléndose, como parte del temor a las personas, lo cual dificulta encontrarla.

Rastros de huellas de Neiby.

Leidy Marchena, indicó a Diario Extra que, como parte del operativo del sábado, algunas personas la lograron divisar a la distancia, pero nuevamente ella decidió alejarse de la gente que la busca.

Jorge Navarro, especialista de brigada de baqueanos PZK9, la cual ha estado ayudando con personal y una canina, confirmó que han realizado un barrido importante en la montaña.

Como parte del operativo han encontrado en varias ocasiones las huellas de la joven, pero tras seguir el rastro, se percatan que ella sigue escondiéndose.

Pertenencias de la joven.

“Ella está en un escondite que nadie ha podido descubrir dónde es, y cuando ella siente que no hay gente, busca salir”, dijo.

En este momento más de 50 personas están realizando este operativo, pero la joven no ha regresado con su familia.

Caninos que apoyan la búsqueda.

“Se trabajó este sábado súper fuerte hasta las 10:00 p.m. pero no hemos podido ubicarla todavía, es una persona muy rápida y logra esconderse. Los perros que están ahorita tienen una línea de trabajo, pero necesitamos un perro que siga rastros de aromas”.

Los familiares explicaron que esperan que con todo el personal actual puedan entre este domingo y lunes podes “atraparla” y terminar con la angustia de su desaparición.