Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) alertó que varias zonas del país registran niveles muy altos de radiación ultravioleta este 12 de marzo, según el mapa del Índice UV divulgado por la institución.

Entre los valores más elevados destacan Liberia con un índice de 13 y San Ramón con 12, cifras que en la escala internacional corresponden a una categoría de “exposición muy alta” a los rayos ultravioleta.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar medidas de protección como evitar la exposición directa al sol al mediodía, utilizar sombrero, ropa que cubra la piel y aplicar protector solar.

Desde el IMN explicaron que estos valores son habituales durante esta época del año.

“Durante el mes de marzo es frecuente que el índice de radiación ultravioleta registre valores de altos a muy altos durante el día. Eso se debe principalmente a que este mes predomina muy poca nubosidad en el cielo costarricense, lo cual facilita que los rayos ultravioleta alcancen la superficie”, indicó Juan Diego Naranjo, vocero de la institución.

El especialista también agregó que la posición del sol influye en estos niveles.

“En esta época del año, los rayos del sol comienzan a caer de forma perpendicular sobre el país, lo cual ayuda a que se perciba que sean más intensos en comparación con otros meses del año”, agregó Naranjo.

Según la escala del índice UV, los valores van de 1, considerado de exposición mínima, hasta 16, que representa una exposición extrema. Por ello, las autoridades insisten en tomar precauciones para evitar afectaciones en la piel y los ojos.