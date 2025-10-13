La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declara alerta amarilla para las regiones del Pacífico Norte, Pacífico Central, Pacífico Sur y el Valle Central, a partir de este lunes 13 de octubre.

Mientras que la Zona Norte y la Vertiente del Caribe estarán bajo alerta verde.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), para esta semana se prevén condiciones típicas de la época lluviosa, con posibles incrementos en las precipitaciones y una mayor saturación de los suelos.

Debido a lo anterior, la CNE hace un llamado a mantener la vigilancia en las zonas de mayor riesgo, principalmente en aquellos sectores donde se han registrado inundaciones, deslizamientos o desbordamientos de ríos y quebradas.