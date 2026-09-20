Estas son las zonas afectadas por las lluvias de este domingo

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Debido a las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en diferentes zonas del país, se han reportado incidentes aislados causados por la saturación de alcantarillado.

Según información de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), algunos de los lugares afectados son Santa Ana, Aserrí, Pérez Zeledón y San José. Ante esto, autoridades locales y Comités Municipales de Emergencia (CME) se encuentran atentos para atender los reportes y brindar asistencia, de ser necesario, en las zonas afectadas.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente sobre la evolución de las condiciones atmosféricas que se prevé continúen durante esta tarde y noche.

La CNE hace un llamado a la población, principalmente a quienes vivan en áreas vulnerables o cerca de los ríos, a mantenerse informados y reportar cualquier emergencia a la línea 9-1-1.