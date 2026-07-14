Estas son las temperaturas más bajas registradas esta madrugada

La madrugada de este martes 14 de julio, el país registró temperaturas mínimas de hasta 6.5°C y una baja sensación térmica reportada por la población.

De acuerdo con el último reporte del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las distintas estaciones meteorológicas del país muestran un rango térmico que va desde los 6°C hasta los 27.1°C.

Imagen con fines ilustrativos.

Las temperaturas más bajas se concentraron en las zonas montañosas y volcanes. El Volcán Irazú registró la mínima nacional con 6.5°C, seguido por el Cerro de la Muerte y el Volcán Turrialba; ambos con una marca de 6.8°C. Por su parte, el Volcán Poás, en la Zona Norte, reportó una mínima de 10,5°C.

Según Paulo Solano, meteorólogo del IMN, estas cifras representan un patrón normal en las temperaturas mínimas registradas.

“No encontramos ningún patrón anómalo en las temperaturas mínimas registradas este martes. Han permanecido condiciones bastante homogéneas y muy similares durante días previos. Por lo cual, están dentro de los periodos estimados durante el mes de julio”, mencionó.

Mientras tanto, el valor más alto se presentó en la estación de Puesto Negritos (Palo Verde) con 27,1°C, seguido por la estación de la UCR en Santa Cruz con 26,9°C y la zona de Palo Verde con 26,5°C. En otras zonas costeras como Puntarenas y Ciudad Neily, los termómetros marcaron 23,9°C.