Estas son las temperaturas más altas y más bajas registradas en Semana Santa

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) detalló las temperaturas más altas y más bajas registradas durante la Semana Santa, del 30 de marzo al 3 de abril.

La temperatura más alta fue de 39,7 °C en Barco Quebrado, Nicoya, Guanacaste, seguida de Sardinal, Carrillo, Guanacaste con 38°C y los sectores de Santa Cruz, Palo Verde, Hojancha y cerro Huacalito mantuvieron una temperatura de 37°C.

Siendo la provincia de Guanacaste la que más registró valores altos.

Por su parte, hubo tres sectores en todo el país que se mantuvieron en los primeros lugares durante la semana, con las temperaturas mínimas.

El cerro de la Muerte, en primer lugar registró el valor más bajo con 4,3°C , mientras que el volcán Turrialba y el volcán Poás marcaron 5,7°C y 8,6°C respectivamente.

Este es el desglose completo: