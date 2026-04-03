Estas son las temperaturas más altas y más bajas registradas en Semana Santa

Según datos del IMN

El  Instituto Meteorológico Nacional (IMN) detalló las temperaturas más altas y más bajas registradas durante la Semana Santa, del 30 de marzo al 3 de abril.

La temperatura más alta fue de 39,7 °C en Barco Quebrado, Nicoya, Guanacaste, seguida de Sardinal, Carrillo, Guanacaste con 38°C y los sectores de Santa Cruz, Palo Verde, Hojancha y cerro Huacalito mantuvieron una temperatura de 37°C.

Siendo la provincia de Guanacaste la que más registró valores altos.

Por su parte, hubo tres sectores en todo el país que se mantuvieron en los primeros lugares durante la semana, con las temperaturas mínimas.

El cerro de la Muerte, en primer lugar registró el valor más bajo con 4,3°C , mientras que el volcán Turrialba y el volcán Poás marcaron 5,7°C y 8,6°C respectivamente.

Este es el desglose completo:

DíaTemperaturas máximasTemperaturas mínimas
30 de marzoBarco Quebrado 39°CCerro de la Muerte 4,5°C
San Mateo 38,9°CVolcán Turrialba 5,9°C
Finca La Ceiba 37,3°CVolcán Poás 9,3°C
Paquera 37,1°C
Hojancha 37°C
31 de marzoBarco Quebrado 39,7°CCerro de la Muerte 4,8°C
San Mateo 38°CVolcán Turrialba 5,9°C
Sardinal 36,4°CVolcán Poás 9,9°C
Paquera 36,1°C
1 de abrilSardinal 38,6°CCerro de la Muerte 5,3°C
San Mateo 37°CVolcán Turrialba 5,7°C
Santa Cruz 36,6°CVolcán Poás 10,6°C
Manga Rica (Liberia) 36,5°C
Barco Quebrado 36,1°C
2 de abrilManga Rica (Liberia) 37,2°CCerro de la Muerte 4,3°C
Santa Cruz 36,5°CVolcán Turrialba 6,6°C
Sardinal 36°CVolcán Poás 8,8°C
3 de abrilManga Rica (Liberia) 38,1°CCerro de la Muerte 5,5°C
Sardinal 38°CVolcán Turrialba 6,7°C
Santa Cruz 37,3°CVolcán Poás 8,6°C
Palo Verde 37,3°C
Cerro Huacalito 37,2°C