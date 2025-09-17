Un grupo de familiares de privados de libertad realizan una manifestación pacífica contra las restricciones que se han interpuesto en máxima seguridad de la cárcel de La Reforma.

Acompañadas de rótulos y camisetas con diversas consignas, denuncian una serie de maltratos contra sus familiares.

“Respeto a los derechos”, “privados de libertad sin dignidad”, “justicia sí, maltrato no”, son parte de los mensajes en las pancartas.

En la manifestación pacífica también participan menores de edad que reclaman que no ven a sus padres hace varios meses.

Los manifestantes salen del parque central hasta el Ministerio de Justicia y Paz, para luego dirigirse a la Asamblea Legislativa.

En el Congreso pedirán a los diputados qué se apruebe la Ley de Ejecución de la Pena, que aseguran brinda condiciones de rehabilitación y readaptación social a los reos