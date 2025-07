El mundo del espectáculo perdió el 20 de julio a una de las figuras más queridas de la televisión y de las series estadounidense.

El actor, director y músico, Malcolm-Jamal Warner, de 54 años, falleció en Cahuita, Limón, durante su estadía en Costa Rica.

Warner alcanzó la fama mundial en la década de 1980 al interpretar a Theo Huxtable, el hijo menor de la familia en la exitosa sitcom La hora de Bill Cosby, papel que sostuvo durante ocho temporadas entre 1984 y 1992. Su interpretación le valió una nominación al Emmy y cuatro premios Young Artist Awards.

Con el paso de los años, consolidó una prolífica carrera en televisión, series donde dejó huella en decenas de producciones de renombre.

Protagonismo y legado en pantalla

Entre las series más destacadas en las que participó, figuran:

La hora de Bill Cosby (1984-1992) como Theodore Huxtable

como Theodore Huxtable Malcolm & Eddie (1996-2000) , en el rol coprotagónico de Malcolm

, en el rol coprotagónico de Malcolm The Resident (2018-2024) , donde interpretó al Dr. AJ Austin en varias temporadas

, donde interpretó al Dr. AJ Austin en varias temporadas Reed Between the Lines (2011-2012) como Alex Reed

como Alex Reed Major Crimes (2013-2016) , en el papel del teniente Chuck Cooper

, en el papel del teniente Chuck Cooper Suits (2016) , como Julius Rowe

, como Julius Rowe American Horror Story (2014) y American Crime Story (2016), en apariciones notables

También tuvo participaciones especiales en series icónicas como The Fresh Prince of Bel-Air, Dexter, Community, Sneaky Pete, Touched by an Angel y Arma Letal.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Warner dirigió episodios de televisión, videoclips musicales y proyectos educativos. Su compromiso con la representación positiva de la juventud afroamericana lo convirtió en una figura influyente dentro y fuera de la pantalla.

Un talento que cruzó generaciones y series

Malcolm-Jamal Warner inició su carrera desde muy joven, impulsado por su madre, Pamela Winter, quien fue su mánager. Fue nombrado en honor a Malcolm X y al pianista Ahmad Jamal, y desde los ocho años mostró pasión por la actuación. Su carisma, talento y versatilidad lo mantuvieron vigente durante más de cuatro décadas en la industria.

Su muerte en suelo costarricense ha generado múltiples muestras de afecto en redes sociales, donde seguidores de todas partes del mundo han recordado su impacto en la televisión y su legado artístico.