Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Dar continuidad a los proyectos estratégicos del Ministerio Público, mantener la persecución contra las estructuras criminales y avanzar en una segunda fase de cooperación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) son las tres principales razones que motivan a Carlo Díaz a buscar cuatro años más como fiscal general.

Díaz, quien asumió la Fiscalía General el 31 de octubre de 2022, explicó durante el podcast “El Bien y El Mal” de Grupo Extra que su actual periodo está próximo a concluir y que la decisión sobre su continuidad recaerá en los magistrados de Corte Plena.

“Hay tres cosas que me motivan”, señaló el jerarca al explicar las razones que lo llevaron a optar por continuar al frente del Ministerio Público.

Continuidad a proyectos

La primera motivación, según Díaz, consiste en concluir y consolidar una serie de proyectos estratégicos que actualmente se desarrollan dentro de la Fiscalía.

Explicó que algunas de estas iniciativas requieren trabajo a largo plazo y que para impulsarlas se ha involucrado a los fiscales adjuntos que dirigen las diferentes fiscalías del país.

“Uno de mis objetivos es dar continuidad a los proyectos estratégicos que estamos desarrollando”, manifestó.

Según explicó, incluso cuentan con una persona especializada en gestión de proyectos para avanzar en estas iniciativas y mejorar el funcionamiento del Ministerio Público.

Mantener persecución contra estructuras criminales

El segundo punto mencionado por Díaz es continuar con la política de persecución penal contra organizaciones criminales.

El fiscal general destacó que durante su gestión las autoridades han logrado avanzar más allá de los niveles inferiores e intermedios de diferentes estructuras delictivas.

“No solo hemos arrestado a vendedores, transportistas o mandos intermedios; hemos llegado hasta la cúpula”, afirmó.

Díaz mencionó como ejemplos las acciones desarrolladas contra organizaciones vinculadas con cabecillas criminales y sostuvo que la captura de sus líderes no significa que el trabajo esté terminado.

“No nos conformamos con tener, por así decirlo, al líder de esa organización”, indicó.

Según el fiscal, las autoridades deben continuar investigando al resto de las estructuras debido al riesgo de que estas se recompongan después de la captura de sus principales dirigentes.

Díaz resaltó que estos resultados responden a un trabajo conjunto entre el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública y otros cuerpos policiales.

Trabajo con la DEA

La tercera razón, y la que Díaz aseguró que más lo motiva, está relacionada con la cooperación que mantiene la Fiscalía con la DEA.

“Para mí ha sido fundamental, sumamente importante. Estoy muy motivado, trabajo codo a codo con ellos prácticamente a diario”, expresó.

De acuerdo con Díaz, la coordinación con las autoridades estadounidenses ha permitido obtener resultados en investigaciones contra el narcotráfico y adquirió mayor relevancia después de la reforma constitucional que habilitó la extradición de costarricenses por delitos de narcotráfico y terrorismo.

El jerarca explicó que el trabajo conjunto entrará ahora en una denominada “segunda fase”, luego de considerar prácticamente concluida una primera etapa.

Ahora será nuevamente Corte Plena la encargada de resolver sobre su continuidad al frente del Ministerio Público.