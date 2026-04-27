Estas son las provincias con la mejor velocidad de internet

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) presentó este viernes 24 de abril los resultados de su “Evaluación de Calidad de Internet Fijo”, la cual mide si las empresas operadoras cumplen con la velocidad de descarga de internet fijo.

El informe se basó en cuatro proveedores que dominan el 83% del mercado nacional: Kolbi, Liberty, Telecable, Tigo.

Este informe es anual.

“Estos resultados ayudan a la ciudadanía a tomar decisiones informadas y a velar por sus derechos como consumidores, con base en mediciones técnicas e imparciales realizadas por la SUTEL”, explicó Carlos Watson, presidente del Consejo Directivo de la SUTEL.

De acuerdo con la Sutel, existe una diferencia marcada entre Alajuela, Cartago, Heredia y San José con las provincias costeras de Limón y Puntarenas.

En la Gran Área Metropolitana (GAM), todos los operadores cumplen con el “umbral mínimo permitido, al entregar a los usuarios un 80% de la velocidad contratada”, afirma la entidad; mientras que se identificó un incumplimiento en la evaluación en las zonas costeras.

Imagen con fines ilustrativos.

Cabe destacar que el indicador de desempeño compara la velocidad real registrada en mediciones con la velocidad contratada por el usuario.

Su valor máximo es del 100% y el umbral mínimo reglamentario es del 80%, el cual debe cumplirse de manera continua durante las 24 horas del día.