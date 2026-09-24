Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Pocas horas después de que la Casa Presidencial anunciara su destitución inmediata por no informar sobre una sesión clave de la iniciativa “Escudo de las Américas” con Donald Trump, el exjerarca de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar Rivera, emitió una declaración pública para despedirse de su cargo.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, tras su cese, Tovar calificó su gestión al frente del gabinete diplomático y del Ministerio de Comercio Exterior como la experiencia más significativa de su trayectoria profesional.

“Ha sido el honor más grande de mi vida profesional servir como Ministro de Comercio Exterior y Canciller de la República”, expresó el exfuncionario.

Pese a los señalamientos del Poder Ejecutivo sobre “negligencia” en la coordinación de la agenda internacional, Tovar mantuvo un tono conciliador en sus palabras dirigidas a la mandataria Laura Fernández Delgado.

“Agradezco a Laura Fernández la oportunidad de servirle a los costarricenses desde la trinchera de la Casa Amarilla y le deseo muchos éxitos como Presidente de la República por el bien del país”, indicó en la carta.

Dentro de sus manifestaciones, el exjerarca aprovechó para enfatizar la coyuntura geopolítica actual en el marco de la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas, destacando la candidatura costarricense para liderar el organismo internacional.

“La situación de estos días refleja la importancia de la Semana de Alto Nivel de la ONU en medio de los desafíos actuales del mundo y particularmente ante la posibilidad real de asegurar la histórica elección de la compatriota Rebeca Grynspan como Secretaria General de las Naciones Unidas”, manifestó.

Tovar concluyó su comunicado agradeciendo la mística del equipo de trabajo de la Cancillería y asegurando que toma su salida con serenidad.