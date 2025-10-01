El biólogo mexicano, Mauricio Hoyos, atacado el sábado 27 de setiembre por un tiburón en la Isla del Coco, se mostró agradecido con los gobiernos de Costa Rica y México por su atención en esta emergencia.

Grupo Extra tuvo acceso a un audio, en el cual el azteca aseguró que toda la atención por parte de los cuerpos de socorro ha sido muy profesional y aseveró sentirse “muy tranquilo” porque está en buenas manos médicas.

Hoyos, de 48 años, se sometió este miércoles 1 de octubre a una cirugía reconstructiva luego del ataque sufrido por un tiburón galápagos mientras intentaba marcar a un ejemplar de cuatro metros de largo para el control de especies.

Tras la operación, el mexicano continuará internado en un centro médico privado capitalino.

Con información de Francisco León de Extra radio.