Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Cuatro personas magistradas se postularon a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, cuyo plazo cerró este lunes a eso de las 4:30 p.m.

Estas personas son:

Damaris Vargas Vásquez, magistrada de la Sala Primera.

Patricia Solano Castro, magistrada de la Sala de Casación Penal.

Patricia Vargas González, magistrada de la Sala de Casación Penal.

Gerardo Alfaro Vargas, magistrado de la Sala de Casación Penal.

La designación de la máxima autoridad judicial será el próximo lunes 26 de octubre de 2026 a partir de las 8:30 a.m., durante una sesión de Corte Plena. La persona que resulte electa deberá sumar un respaldo mínimo de 12 votos.

De conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el nombramiento se llevará a cabo en votación pública por un periodo de cuatro años, con opción de reelección por periodos iguales.

Asimismo, todo el desarrollo de la sesión será de acceso público y se transmitirá en directo mediante el Canal Judicial en la plataforma YouTube.

Debate previo y mecánica de votación

Como parte del procedimiento establecido, previo a la emisión de votos, se desarrollará un debate público en el que las cuatro personas aspirantes expondrán sus propuestas y visiones para la gestión institucional.

Una vez finalizado el debate, las magistraturas titulares o suplentes debidamente nombradas iniciarán de forma inmediata la votación.

El reglamento contempla hasta cinco rondas en la misma sesión: una primera etapa de tres rondas, seguida de un receso obligatorio de al menos 20 minutos, y dos rondas complementarias.

Escenario ante falta de consenso

De no alcanzarse los 12 votos necesarios, el procedimiento prevé la convocatoria a una segunda ronda de votación una semana después. Durante ese lapso o el propio día de la nueva sesión, podrán postularse nuevas candidaturas.

Quienes ya hayan participado en el debate inicial no tendrán la obligación de repetir su intervención. De persistir el empate o la falta de mayoría calificada, se convocará sucesivamente a rondas semanales adicionales bajo la misma dinámica hasta concretar la elección.