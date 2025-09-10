El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) compartió una lista de las 10 personas más buscadas y cuentan con órdenes de captura.
Estas personas deben descontar prisión por delitos como:
- Venta de drogas, sustancias o productos sin autorización legal
- Abusos sexuales a persona menor de edad
- Transporte de drogas, sustancias o productos sin autorización legal
- Homicidio Simple
- Privación de liberta
- Entre otros.
Estos son los requeridos por el OIJ:
Jeiner Ulate Molina, sentenciado a 6 años y 6 meses de prisión
por el delito de Venta de drogas, sustancias o productos sin
autorización legal.
Jose Rubén Rojas Rueda, sentenciado a 4 años y 3 meses, por el delito de Tentativa de Robo Agravado.
Carlos Roberto Flores Segura, sentenciado a 12 años y 3 meses
de prisión por el delito de Abusos sexuales a persona menor de
edad.
Luis Fernando Torres Cárdenas, sentenciado a 10 años de prisión
por el delito de Abusos sexuales a persona menor de edad.
Jesús Odir García Vargas, sentenciado a 7 años de prisión por el delito de Posesión y Venta ilegal de drogas.
Juan Pablo Salazar Soto, sentenciado a 8 años de prisión
Transporte de drogas, sustancias o productos sin autorización
legal.
Yeremy Josué Romero Mora, sentenciado a 20 años de prisión
por el delito de Homicidio Simple.
Ricardo Martínez Blanford, sentenciado a 7 años de prisión por el delito de Venta de drogas, sustancias o productos sin autorización legal.
Yeikol Moisés Porras Camacho, sentenciado a 5 años de prisión,
por el delito de Robo Agravado.
Jorge Iriarte Portocarrero, sentenciado a 5 años de prisión por el delito de Privación de Libertad
Las autoridades destacan que cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800- 8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.