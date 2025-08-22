En la sesión de este viernes, la Comisión Especial que analiza el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves escuchará su versión y la del ministro Jorge Rodríguez, acusados por presunto delito de concusión.

El diputado oficialista Daniel Vargas detalló en Extra Radio 92.3 FM las alternativas con las que cuenta el mandatario en esta comparecencia.

Según Vargas, el presidente tiene distintas opciones procesales dentro de la audiencia:

Presentar su descargo: tendrá un espacio inicial para exponer su posición y responder a la acusación.

tendrá un espacio inicial para exponer su posición y responder a la acusación. Responder preguntas: puede interactuar con la comisión y con otros diputados que participen en la audiencia.

“Ahora la otra parte es si el Presidente, por ejemplo, especulando, dice a tal cosa, no puedo responder porque es parte de un proceso, eso es un derecho de él de guardar silencio, igual“, indicó.

Guardar silencio: “Al ser imputado, no tiene ninguna obligación de referirse a algún tema que no quiera referirse. Yo creo que él viene con una actitud muy abierta y eso esperaríamos para tener claridad de las piezas”, aclaró Vargas.

“Al ser imputado, no tiene ninguna obligación de referirse a algún tema que no quiera referirse. Yo creo que él viene con una actitud muy abierta y eso esperaríamos para tener claridad de las piezas”, aclaró Vargas. Conclusión final: tras la ronda de consultas, podrá cerrar con conclusiones junto a su defensa.

El legislador subrayó que el objetivo es completar el panorama con todas las versiones.

“Cerramos el ciclo con la escucha atenta también de la presentación del señor presidente y el señor ministro con relación al tema y a la acusación que se les hace y sus descargos“, señaló Vargas.

La comisión tiene plazo hasta el próximo 28 de agosto para emitir criterio sobre si se levanta o no la inmunidad, aunque podría prorrogarse por 20 días más si lo consideran necesario.

“Nosotros también según la resolución de don Rodrigo Arias, tendríamos la posibilidad de extenderlo o de pedir la extensión de la comisión por una única vez, por un plazo similar de 20 días, sin embargo, creo que no es la intención de ninguno alargar el plazo, habría que ver si las circunstancias lo ameritan“, concluyó el diputado.

Detalles de la Comisión

¿Qué objetivo tiene la Comisión Especial?

La Comisión Especial analiza si hay elementos para levantarle o no la inmunidad al mandatario Chaves y al Ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.

¿Quién integra la Comisión?

Esta comisión está conformada por las diputadas Andrea Álvarez, Rocío Alfaro y el legislador Daniel Vargas.

¿Por qué se analiza si se debe levantar la inmunidad al Presidente?

La Corte Plena hizo la solicitud luego de que la Fiscalía General de la República, presentara una acusación contra el presidente Chaves, por el presunto delito de concusión en el caso del contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

¿Qué acusó la Fiscalía?

La Fiscalía investiga una presunta dádiva que el productor Christian Bulgarelli habría dado al exasesor presidencial Federico Cruz, conocido como ‘Choreco’.

Díaz descartó referirse por el fondo al tema cuando participó en la Comisión.

Bulgarelli fue la persona adjudicada por un contrato con el BCIE para una labor de comunicación de Casa Presidencial y ahora es un testigo clave del Ministerio Público.

¿En qué consiste lo señalado por la Fiscalía?

Según el Fiscal General, Carlo Díaz, se trataría de un monto de $32 mil para la compra de una casa.

La tesis de la Fiscalía es que se obligó o indujo a Bulgarelli a pagar esta dádiva (regalo) a Cruz, (también amigo personal del presidente Chaves), producto de la contratación con el BCIE.