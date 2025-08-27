Tras el anuncio de la construcción de la nueva mega cárcel en el centro penitenciario La Reforma, las autoridades de Justicia y Paz dieron a conocer las nuevas reglas para los reos de alta contención.

Esto porque en la actualidad los privados de libertad de máxima seguridad tienen visitas generales e íntimas cada 15 días, así como entrega de encomiendas cada cuatro días.

Sin embargo, con los cambios anunciados, los reos tendrán las siguientes reglas:

Una visita mensual

Encomienda una vez al mes, con dos tazas de alimentos.

Una visita íntima cada dos meses

Una llamada semanal de 10 minutos

“Costa Rica no tiene por que seguir sufriendo de estos grupos que día a día llenan de sangre a nuestras familias y es nuestro deber hacer lo necesario para enfrentarnos a la criminalidad”.