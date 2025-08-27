Tras el anuncio de la construcción de la nueva mega cárcel en el centro penitenciario La Reforma, las autoridades de Justicia y Paz dieron a conocer las nuevas reglas para los reos de alta contención.
Esto porque en la actualidad los privados de libertad de máxima seguridad tienen visitas generales e íntimas cada 15 días, así como entrega de encomiendas cada cuatro días.
Sin embargo, con los cambios anunciados, los reos tendrán las siguientes reglas:
- Una visita mensual
- Encomienda una vez al mes, con dos tazas de alimentos.
- Una visita íntima cada dos meses
- Una llamada semanal de 10 minutos
“Costa Rica no tiene por que seguir sufriendo de estos grupos que día a día llenan de sangre a nuestras familias y es nuestro deber hacer lo necesario para enfrentarnos a la criminalidad”.