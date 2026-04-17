Un total de 22 personas de nueve nacionalidades diferentes llegaron este viernes a Costa Rica como parte del segundo grupo de migrantes que han sido deportados desde Estados Unidos.

Ocho personas son de Brasil, tres de Rumania, tres de China, dos de Azerbaiyán y tres de Uzbekistán, al tiempo que hay una persona de India, Vietnam y de Irlanda.

Llegaron 22 personas. Foto: Mauricio Aguilar

Según confirmó el departamento de prensa de la Dirección General de Migración y Extranjería, a estos deportados se les dará una explicación de cómo se llevará a cabo cada proceso a través de traductores.

Una vez que estén enterados, la Cruz Roja los atenderá para verificar que estén en buenas condiciones de salud.

Con los rumanos, destaca la presencia de un menor de edad, el cual viene acompañado de sus padres de familia.

A partir de este momento, dichas personas deberán acogerse al programa de Retorno Voluntario Asistido (RVA) gestionado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para volver a sus países de origen, o bien aplicar por una estancia regular en el país bajo categorías humanitarias por la vía ordinaria.