Circular, obstruir o estacionar en el derecho de vía del tren no solo representa un serio peligro para la seguridad, sino que también puede costar caro.

Las multas por este tipo de infracciones van desde ¢26.000 hasta ¢246.000, además de la acumulación de puntos en la licencia.

Vía del tren multas y sanciones. Foto: MOPT.

De acuerdo con la Policía de Tránsito, estacionar en la vía férrea, obstruir el paso del tren o utilizar ese espacio para circular con un vehículo implica una multa de ¢123.000.

En el caso de los peatones que caminen sobre las líneas férreas, la sanción es de ¢26.000, mientras que los ciclistas que usen esas rutas también se exponen a la multa de ¢123.000, al ser considerados vehículos.

El subdirector de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez Agüero, recalcó que más allá de la multa, los conductores arriesgan daños materiales significativos y la obligación de pagar reparaciones si el tren impacta sus vehículos.

“No se trata solo de dinero, sino de evitar riesgos innecesarios y proteger la vida de todas las personas usuarias de la vía”, señaló.

En lo que va del año, con corte a julio, 19 conductores han sido sancionados por invadir la vía del tren, mientras que dos peatones recibieron multas por caminar en ese espacio.

Por otro lado, Sánchez recordó que, en todos los cruces ferroviarios, el Alto es obligatorio sin importar si está demarcado o si viene o no un tren en ese momento.

No respetar esta señal conlleva una multa de ¢246.000 y la acumulación de 4 puntos en la licencia.

Las autoridades advierten que incluso en fines de semana o feriados pueden circular trenes o maquinaria de mantenimiento, por lo que confiarse en que “no pasará nada” puede tener consecuencias graves.