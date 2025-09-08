El estudio Observatorio de Comunicación Digital reveló cuáles son las mujeres en política que más violencia digital reciben en el país.

Este es un estudio sistematizado de “escucha social” sobre los temas que se generan en redes sociales en el país realizado por la Universidad Latina.

Cabe destacar que según lograron recolectar, los principales cuestionamientos fueron contra la reputación (42%), burlas a la edad o apariencia (31%) y deslegitimación de propuestas (22%).

La más afectada fue Claudia Dobles con un 65% de comentarios negativos y un 39% catalogados como violencia digital.

Luego le sigue Pilar Cisneros, con 58% de menciones negativas y un 36% de violencia digital.

En tercer puesto se encuentra la expresidente de la República, Laura Chinchilla, con un 52% de comentarios negativos y un 33% de violencia digital.



