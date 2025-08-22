Rodrigo Chaves, presidente de la República, comparece ante la Comisión Especial que analiza el levantamiento de su inmunidad este viernes, al igual que el ministro Jorge Rodríguez, acusados por presunto delito de concusión.

Foto: Catalina Mairena.

Foto: Catalina Mairena.

Foto: Catalina Mairena.

Desde las 6:00 de la mañana, cerca de un centenar de simpatizantes llegaron a las inmediaciones de la Asamblea Legislativa como muestra de apoyo al presidente de la República.

Foto: Issac Villalta.

Foto: Issac Villalta.

Foto: Issac Villalta.

Con pancartas, pitos y banderas, los autodenominados “jaguares”rodearon Cuesta de Moras pendientes de lo que pase durante la comisión.

Foto: Catalina Mairena.

Foto: Catalina Mairena.

Foto: Catalina Mairena.

La comisión tiene plazo hasta el próximo 28 de agosto para emitir criterio sobre si se levanta o no la inmunidad, aunque podría prorrogarse por 20 días más si lo consideran necesario.

Foto: Issac Villalta.

Foto: Issac Villalta.

Foto: Issac Villalta.

Foto: Issac Villalta.

Foto: Issac Villalta.

Foto: Issac Villalta.

Foto: Issac Villalta.

Asimismo, varias personalidades reconocidas a nivel nacional, se hicieron presentes para demostrar su apoyo al presidente de la República. Entre ellos, destacaron Laura Fernández, Juan Manuel Quesada, Anna Katharina Müller, Nogui Acosta, Francisco Gamboa, entre otros.

Foto Catalina Mairena.

Foto: Catalina Mairena.