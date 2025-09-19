Un hombre de apellido Castro, conocido como alias “Cotoño”, pasará al menos seis meses en prisión preventiva, informó el Ministerio Público, a solicitud de la Fiscalía Adjunta de Pococí.

A este sujeto se le investiga por los presuntos delitos de portación ilegal de arma permitida, amenazas agravadas e infracción a la Ley de Psicotrópicos.

Al sospechoso se le vincula con hechos ocurridos en un bar ubicado en el sector de La Colonia, Pococí, el 13 de setiembre anterior, cuando el sujeto inició una discusión con una mujer, en la cual intervino una persona menor de edad.

En apariencia, Castro apuntó con su arma al muchacho y a un hermano de este que se encontraban en el lugar, luego, se retiró del sitio.

Este jueves 18 de setiembre, la fiscalía dirigió un allanamiento en la casa de “Cotoño”, donde decomisaron:

Tres armas de fuego

Más de 100 municiones

₡1,300,000

Dos kilos de marihuana comprimida

Elementos utilizados en la preparación de la droga, tales como picadura, básculas digitales y sellador al vacío.

El caso se investiga en el expediente 25-000019-1982-PE.