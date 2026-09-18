Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La Fiscalía Adjunta de San Ramón informó las medidas cautelares impuestas contra un hombre de apellido Rodríguez, quien es sospechoso de cometer el delito de daños agravados sobre un vehículo de una mujer mientras viajaba con su hija, luego de la finalización del requerimiento conclusivo de la acusación.

Según la fiscalía, el imputado se encuentra bajo medidas de no molestar, intimidar a la ofendida o a su núcleo familiar; acercarse a la víctima a una distancia de 100 metros y mantener domicilio fijo.

Asimismo, el acto será informado a las partes para que determinen si desean presentar una querella o una acción civil resarcitoria para el cobro de daños y perjuicios.

Una vez que finalice este plazo, el expediente 26-000556-0332-PE será remitido al Juzgado Penal de la localidad con la respectiva solicitud de apertura a juicio.

El caso

Los hechos acusados trascendieron en redes sociales, cuando circuló un video en el que Rodríguez habría golpeado el carro en el que viajaban la ofendida y su hija. Según las imágenes, tras esa actuación, el vehículo sufrió daños.

Aparentemente, el día anterior a estos hechos, Rodríguez y la ofendida estuvieron cerca de colisionar, por lo que, en apariencia, comenzó una discusión vial.