El Ministerio Público informó que un hombre de apellido Solano, conocido como Alias “Chuculum”, vinculado con narcotráfico, seguirá en prisión preventiva por los próximos 6 meses por el sicariato a un funcionario del Ministerio de Salud.

A este sujeto se le investiga por cuatro delitos de homicidio calificado, uno de ellos en grado de tentativa.

El sospechoso fue detenido en vía pública, en Barrio Sinaí, San Pedro, el 10 de setiembre anterior, luego de permanecer cinco meses en fuga.

Este sujeto intentó evadir las acciones de oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fue capturado y puesto a las órdenes del Ministerio Público para la toma de declaración indagatoria y solicitud de medida cautelar.

El órgano acusador requirió la prisión preventiva en una audiencia que se llevó a cabo el viernes, según informó el Ministerio Público.

Delitos con los que se le investiga

Uno de los homicidios que se le atribuyen es el del exdirector de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Eugenio Androvetto Villalobos, ocurrido la madrugada del 28 de julio del 2024, en el bar Las Tunas, cerca de la Municipalidad de San José.

Los otros delitos con los que se le vincula a Solano ocurrieron el 23 de marzo anterior, en vía pública, en Barrio Amón, San José, cuando, al parecer, este sujeto, a bordo de una motocicleta, disparó un arma de fuego en más de 20 ocasiones, acabando con la vida de dos víctimas, de apellidos Arley y Ruíz, e hiriendo a otra.

De acuerdo con la fiscalía, el imputado pertenece a una organización criminal dedicada al narcotráfico, sicariato y distribución de armas de fuego, entre otras acciones delictivas, que opera en sectores como Sabanilla, Montes de Oca, Barrio Sinaí y otros sitios del Gran Área Metropolitana (GAM).

El caso continúa en investigación, bajo el expediente 24-001159-0053-PE.