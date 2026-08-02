Estas son las medallas de Costa Rica en Santo Domingo 2026

La delegación de Costa Rica continúa sumando éxitos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y ya acumula 19 preseas en el medallero general, consolidando una de sus actuaciones más destacadas de los últimos años.

Hasta el momento, el país registra cinco medallas de oro, tres de plata y once de bronce, obtenidas en siete disciplinas diferentes, reflejando el buen rendimiento de los atletas nacionales en la cita regional.

El taekwondo se mantiene como el deporte más exitoso para Costa Rica con cinco preseas: dos de oro, una de plata y dos de bronce.

Le sigue el racquetbol con siete medallas, producto de un oro, una plata y cinco bronces, destacando como la disciplina que más podios ha aportado a la delegación.

El surf también ha tenido una sobresaliente participación con una medalla de oro y una de bronce, mientras que la natación aportó un oro.

Las restantes preseas llegaron gracias a la gimnasia rítmica, con dos bronces; las aguas abiertas, con una plata; y el adiestramiento ecuestre, con un bronce.

Con 19 medallas en su cuenta, Costa Rica mantiene un sólido desempeño en Santo Domingo 2026, a la espera de nuevas oportunidades para seguir incrementando su cosecha en los días restantes de competencia.