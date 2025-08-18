El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EEUU) impuso sanciones contundentes a 4 ciudadanos y 2 entidades costarricenses.

Esto se da debido a que están involucrados en tráfico de drogas y lavado de dinero, según EEUU.

Estas sanciones representarían un golpe significativo contra la infraestructura financiera y operativa del narcotráfico en Costa Rica, país que, según destacan desde los EEUU, se ha convertido en un centro crucial para el transbordo de cocaína a nivel global.

“Esto es un tema bastante importante porque recordemos que las estructuras criminales les duele cuando se decomisa droga, pero más les duele cuando se les decomisa o perjudica en el tema de sus activos económicos”, destacó Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Con esto, buscan cortar el financiamiento de estas redes, limitando su capacidad para operar y, en última instancia, reducir la violencia asociada con la disputa por el control de rutas de narcotráfico, especialmente en Limón.

Estos son los vínculos de Celso con los narcos:

Gamboa – Alejandro Arias Monge alias “Diablo”: Reconocido por ser un narcotraficante y el fugitivo más buscado de Costa Rica. Arias está involucrado en narcotráfico, robos y homicidios. Utilizando información de los contactos gubernamentales de Gamboa para evadir las operaciones de captura, Arias ha logrado evitar su arresto. Actualmente, el Departamento de Estado tiene una recompensa de hasta $500,000 por información que conduzca al arresto o condena de Arias.

Gamboa – Alejando James Wilson alias "Turesky": Este es un narcotraficante que transportaba cocaína a Estados Unidos y Europa. En estrecha colaboración con Gamboa, James utilizó a policías y funcionarios portuarios corruptos para contrabandear cocaína de Colombia a Costa Rica y luego transbordarla a su destino a través del puerto marítimo de Moín.

Gamboa – Edwin López Vega alias "Pecho Rata": Un narcotraficante costarricense radicado en Limón, Costa Rica. Este es la única fuente conocida de suministro de Arias y trabaja con James y Gamboa para traficar cocaína a través de Costa Rica. López y Gamboa también colaboran para blanquear dinero del narcotráfico.

“En este caso, el bloqueo de activos, las restricciones comerciales de esas personas, el daño incluso a la reputación, tiene también sanciones financieras y responsabilidades legales. Con esto lo que pretendemos es también quitarle los dineros producto del narcotráfico a estas personas”, destacó el Fiscal, Carlo Díaz.

Costa Rica enfrenta un aumento alarmante de la violencia, impulsado por la competencia entre organizaciones criminales por el control de las rutas de tráfico de drogas, con Limón destacando por la mayor tasa de homicidios en 2024. El puerto de Moín en Limón, es un punto estratégico clave para el envío de cocaína.

Los detalles de las sanciones:

Los sancionados incluyen: Celso Gamboa Sánchez, Alejando James Wilson alias “Turesky”, Alejandro Arias Monge alias “Diablo” y a Edwin López Vega alias “Pecho Rata”.

2 entidades costarricenses también fueron designadas: Bufete Celso Gamboa & Asociados, un bufete de abogados, y Limón Black Star FC, un club de fútbol de la segunda división, ambos utilizados para el lavado de dinero ilícito.

Celso Gamboa Sánchez: es señalado por usar su red de contactos gubernamentales para obtener información sobre investigaciones antinarcóticos y sobornar a oficiales, facilitando envíos millonarios de cocaína.

“Es importante esta medida porque hay que afectar el acceso y disposición de recursos de personas relacionadas con narcotráfico”, afirmó el Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.

¿Qué implican estas sanciones?