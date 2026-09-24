Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la identidad de los 3 hombres detenidos la mañana de este jueves 24 de setiembre durante tres allanamientos realizados en Tibás por una investigación relacionada con la presunta venta de droga.

Los detenidos son Alfaro, de 18 años; Acosta, de 19; y Salmerón, de 20 años. Los 3 figuran como sospechosos del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos, bajo la modalidad de venta de droga.

Vea fotos: Allanamientos sacuden Tibás por venta de droga

Allanamientos. Foto: Randall Sandoval.

La investigación comenzó a finales de julio, luego de que el OIJ recibiera información confidencial sobre uno de los sospechosos. Para ese momento, el joven era menor de edad, por lo que el caso fue abordado por la Sección Penal Juvenil del OIJ de San José.

Según la información preliminar, los agentes determinaron que el sospechoso presuntamente comercializaba droga y posteriormente lo vincularon con los otros 2 hombres, quienes aparentemente recibían droga para venderla.

Allanamientos. Foto: Randall Sandoval.

El OIJ señaló que las supuestas ventas se realizaban en vía pública, específicamente en un parque de la zona.

Durante los allanamientos, los agentes decomisaron marihuana, elementos utilizados para preparar y dosificar droga, aparatos electrónicos y dinero en efectivo, evidencia que ahora forma parte de la investigación.

Allanamientos. Foto: Randall Sandoval.

Los 3 detenidos serán puestos a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.