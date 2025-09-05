Los fotoperiodistas de Grupo Extra documentaron los eventos más importantes del país en los últimos 7 días.
Estas son las fotos de la semana:
Algunas voces que dejan huella en “Así canto yo”
Fotografía: Mauricio Aguilar
Derriban búnker de “El chancho”
Fotografía: Jorge Castillo
Banda roba carros: a detalle sobre los detenidos y lo decomisado
Fotografía: Wilbert Hernández
Academia de Guardacostas perdió el 60% de personal
Fotografía: Raquel Vargas
“A Miguel Ángel Rodríguez se le tiene que absolver en juicio”
OIJ desarticula a los “Tony Boys”
Fotografía: Isaac Villalta
Esto fue lo mejor de los Premios ACAM 2025
Liceo de Tobosi: 17 generaciones sin un colegio digno
Fotografía: Catalina Mairena
“Con la camisa de la Sele, la batería se recarga al 100%”
Cerca de 45 mil colegiales vapean constantemente
Comisión recomienda levantar inmunidad a presidente Chaves