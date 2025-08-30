Los fotoperiodistas de Grupo Extra documentaron los eventos más importantes del país en los últimos 7 días.
Estas son las fotos de la semana:
Cartaginés directo a la siguiente ronda de la Copa
Fotografía: Jorge Castillo
Jorge Rodríguez renuncia a su inmunidad
Fotografía: Raquel Vargas
También se fue el “Team”
Fotografía: Randall Sandoval
Así quedó escena de homicidio en pleno centro de San José
Fotografía: Wilbert Hernández
Alajuelense avanza al estilo “Machillo”
Fotografía: Catalina Mairena
“A Miguel Ángel Rodríguez se le tiene que absolver en juicio”
Fotografía: Isaac Villalta
Conductores reportan presas kilométricas para entrar a Cartago
“Muy feliz de volver a mi querido Saprissa”
Saprissa selló su fracaso en Copa Centroamericana
Fotografía: Mauricio Aguilar
Cierre de carriles sin aviso: el motivo de las presas en Cartago