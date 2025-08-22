Los fotoperiodistas de Grupo Extra documentaron los eventos más importantes del país en los últimos 7 días.
Estas son las fotos de la semana:
Video: Así es la llegada de Celso a tribunales para reunión con la DEA
Fotografía: Catalina Mairena
1o frases del presidente Chaves en su audiencia en el Congreso
Fotos: Seguidores de Chaves calientan ambiente en Cuesta de Moras
Fotos: Así atendió Bomberos gran incendio en Escazú
Fotografía: Raquel Vargas
Gerald Campos asegura “relación profesional” con Celso Gamboa
Fotografía: Jorge Castillo
Laura chinchilla responsabiliza a actual Gobierno por inseguridad
Fotografía: Mauricio Aguilar
Audiencia de Luis Guillermo Solís
Fotografía:Randall Sandoval
Fotos: allanan cabecillas de banda de “Diablo” en Los Chiles
Fotografía: Wilbert Hernández
La Papa Mecánica vive en la Copa Centroamericana
Fotos y videos: Colapsa Circunvalación tras inundaciones y vuelco
Fotografía: Randall Sandoval
Destruyen “auto-búnker”: clientes van en carros de lujo
Puente sobre el Tárcoles cerrará hasta el 2026
Fotografía: Issac Villalta
Visita Juan Pablo Montoya, expiloto de Fórmula 1 en el país
Figuras del espectáculo nacional en el Día del Artista Nacional 2025
El Consorcio en los estudios de Grupo Extra