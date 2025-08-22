Diversos exmiembros del gabinete Chaves Robles se acercaron a las afueras de la Asamblea en apoyo a la comparecencia del presidente.

Mientras el presidente Rodrigo Chaves rinde cuentas este viernes ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa por el caso BCIE, varios exjerarcas y figuras políticas de su gobierno aprovecharon la ocasión para mostrarse.

Foto: Catalina Mairena.

Durante el evento también se acercó Laura Fernández, exministra de Mideplan y Presidencia; y ahora candidata de la “continuidad” por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.

¿Quiénes se hicieron presentes?

Laura Fernández.

Juan Manuel Quesada.

Esmeralda Britton.

Cindy Quesada.

Anna Katharina Müller.

Francisco Gamboa.

Nogui Acosta.

Y Marta Esquivel.

Todos ellos se ubicaron en el Parque de la Democracia junto a simpatizantes del presidente que siguen de cerca la comparecencia del mandatario.

La lista la completan Marta Esquivel, expresidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social; Juan Manuel Quesada, de Acueductos y Alcantarillados, Roynner Mora, del Instituto Costarricense de Deporte y Recreación, así como Esmeralda Britton, de la Junta de Protección Social.

Sumado a ellos, la exministra de la Mujer, Cindy Quesada; así como la exjerarca de Educación Pública, Anna Katharina Müller.

Fernández, quien busca la Presidencia de la República bajo las filas del partido Pueblo Soberano (PPSO), llegó acompañada de sus compañeros de fórmula, Francisco Gamboa y Douglas Soto, candidatos a las vicepresidencias.

Varios de estos exministros dejaron sus cargos en el gabinete del Poder Ejecutivo con el objetivo de aspirar a puestos de elección popular en los comicios de 2026.

En colaboración con el periodista Jhostyn Díaz.