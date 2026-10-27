Estas son las condiciones que tendrán los privados de libertad en el Cacco

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El Ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, detalló este martes en conferencia de prensa cuáles serán las condiciones que los privados de libertad trasladados esta semana al Centro de Alta Contención Contra la Criminalidad conocido como CACCO.

Según el jerarca, los reos pasarán 23 horas al día en sus celdas y recibirán solo una hora de sol al día.

Además, tendrán visita conyugal cada seis meses con una sola persona y no con varias como anteriormente se hacía.

También tendrán visitas normales por medio del interlocutorio por periodos de una hora aproximadamente.

Sobre las pertenencias que tenían los privados de libertad, Aguilar afirmó que actualmente están en poder de las autoridades y posteriormente serán dadas a sus respectivos familiares.

El ministro también detalló que los privados de libertad podrán tener tres pares de medias, tres pares de ropa interior y artículos de higiene personal.

Explicó que, si estas personas tienen hijos, no los podrán ver en visitas presenciales, pero sí en videoconferencias.