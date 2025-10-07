El Poder Judicial informó de las causas que le hacen falta a Celso Gamboa, Edwin López y Jonathan Álvarez, antes de ser extraditados.

Celso Gamboa

1.-) Expediente Nº 19-000218-0622-TP por el delito de uso de documento falso y falsificación de documentos. Se encuentra actualmente en el Tribunal Penal de Cartago y se está realizando el juicio oral y público en este momento en desarrollo.

2.-) Expediente Nº 18-000075-0033-PE por el delito de tráfico de influencias. La audiencia preliminar está señalada para el 15 de diciembre del 2025 en el Juzgado Penal de Hacienda.

3.-) Expediente Nº 17-000015-033-PE por el delito de cohecho propio. Se encuentra señalada para juicio en el Tribunal Penal de Hacienda del 5 al 30 de enero del 2026.

Foto: Mauricio Aguilar.

Edwin López (“Pecho de Rata”)

1.-) Expediente Nº 15-000026-1322-PE por el delito de Legitimación de Capitales, en perjuicio de El Orden Socioeconómico. Se encuentra en Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de Limón, Sede Bribrí con señalamiento a juicio del 11 al 29 de mayo del 2026.



2.-) Expediente Nº 25-000036-1322-PE por el delito de Legitimación de Capitales, en perjuicio de El Orden Socioeconómico. Se encuentra en investigación en la Fiscalía de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial.

El extraditable es conocido también como “El Rey de Cahuita”.

Respecto a Jonathan Álvarez (“Gato” o “Profe”)

1.-) Expediente Nº 23-000191-0042-PE por el delito de Legitimación de Capitales, en perjuicio de El Orden Socioeconómico. Se encuentra en trámite en la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial.

Solo se tomarán en cuenta las causas indicadas que se encontraban abiertas con anterioridad al recibo de la solicitud de extradición el día 23 de junio del 2025 y en ningún caso, procesos abiertos con posterioridad a esa fecha.

3.-) Se ordena mantener detención provisional con fines de extradición de todos los extraditables hasta su formal entrega al Gobierno de Estados Unidos de América.

4.-) Se ordena a la Fiscalía General de la República iniciar investigación penal, pues del expediente se extrae información relevante que evidencia una serie de presuntos hechos delictivos tales como Tráfico Internacional de Droga en sus modalidades de fabricación, almacenamiento, transporte y distribución de cocaína, Cohecho Propio, Penalidad del Corruptor, Enriquecimiento ilícito, facilitar o procurar la impunidad o evasión de las personas sujetas a investigación criminal en materia de psicotrópicos, y Legitimación de Capitales entre otros, que se cometieron en el territorio nacional desde el año 2008 al 2025.