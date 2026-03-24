Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Las autoridades denunciaron que sospechosos continúan utilizando el nombre de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para ofrecer empleos falsos y solicitar dinero a personas en busca de trabajo, mediante anuncios que circulan principalmente en redes sociales.

Recope denuncia ofertas de empleo falsas. Foto: cortesía.

Según la institución, los estafadores han perfeccionado sus métodos, utilizando páginas falsas en plataformas como Facebook, imágenes oficiales reutilizadas y documentos alterados para dar apariencia de legitimidad. Incluso, contactan a las víctimas por WhatsApp, un canal que no forma parte de los procesos oficiales de reclutamiento.

Recope denuncia ofertas de empleo falsas. Foto: cortesía.

Recope denuncia ofertas de empleo falsas. Foto: cortesía.

Recope aclaró que los únicos medios autorizados para gestionar oportunidades laborales son la Agencia Nacional de Empleo y sus canales oficiales, por lo que cualquier oferta fuera de estas plataformas debe considerarse sospechosa.

Recope denuncia ofertas de empleo falsas. Foto: cortesía.

Entre las principales señales de alerta destacan:

Errores ortográficos.

Logotipos de baja calidad.

Solicitudes de documentos inusuales.

Y cobro de dinero para avanzar en el supuesto proceso de contratación, práctica que la empresa enfatiza no realiza bajo ninguna circunstancia.

Recope denuncia ofertas de empleo falsas. Foto: cortesía.

“Ninguna persona debe realizar pagos para optar por un puesto en Recope. Instamos a la ciudadanía a verificar siempre las fuentes oficiales y a no compartir información personal con desconocidos”, señaló Karla Montero, presidenta de Recope.

Recope denuncia ofertas de empleo falsas. Foto: cortesía.

Las autoridades recomiendan no compartir datos personales por mensajería, denunciar publicaciones sospechosas y, en caso de ser víctima, acudir al Organismo de Investigación Judicial para presentar la denuncia correspondiente.