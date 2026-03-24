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Las autoridades denunciaron que sospechosos continúan utilizando el nombre de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para ofrecer empleos falsos y solicitar dinero a personas en busca de trabajo, mediante anuncios que circulan principalmente en redes sociales.
Según la institución, los estafadores han perfeccionado sus métodos, utilizando páginas falsas en plataformas como Facebook, imágenes oficiales reutilizadas y documentos alterados para dar apariencia de legitimidad. Incluso, contactan a las víctimas por WhatsApp, un canal que no forma parte de los procesos oficiales de reclutamiento.
Recope aclaró que los únicos medios autorizados para gestionar oportunidades laborales son la Agencia Nacional de Empleo y sus canales oficiales, por lo que cualquier oferta fuera de estas plataformas debe considerarse sospechosa.
Entre las principales señales de alerta destacan:
“Ninguna persona debe realizar pagos para optar por un puesto en Recope. Instamos a la ciudadanía a verificar siempre las fuentes oficiales y a no compartir información personal con desconocidos”, señaló Karla Montero, presidenta de Recope.
Las autoridades recomiendan no compartir datos personales por mensajería, denunciar publicaciones sospechosas y, en caso de ser víctima, acudir al Organismo de Investigación Judicial para presentar la denuncia correspondiente.