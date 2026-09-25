Estas son las áreas que mejor evaluó la ciudadanía al Gobierno

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La encuesta IDESPO-UNA lanzada este jueves 25 de setiembre reflejó cómo evaluó la ciudadanía costarricense al Gobierno de Laura Fernández en diferentes áreas.
En una calificación del 1 (valor menor) al 10 (valor mayor), los resultados fueron:
Sobre la situación económica del país, la población encuestada muestra que más del 40% de los resultados califican la actualidad como “muy mala/mala”.
Situación económica actual del país:
Esta calificación surge a raíz de los más de 700 encuestados, a quienes se les pidió evaluar las diferentes áreas según el desempeño obtenido de la Administración Fernández Delgado.