Estas son las áreas que mejor evaluó la ciudadanía al Gobierno

Seguridad ocupa los últimos lugares

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La encuesta IDESPO-UNA lanzada este jueves 25 de setiembre reflejó cómo evaluó la ciudadanía costarricense al Gobierno de Laura Fernández en diferentes áreas.

En una calificación del 1 (valor menor) al 10 (valor mayor), los resultados fueron:

Sobre la situación económica del país, la población encuestada muestra que más del 40% de los resultados califican la actualidad como “muy mala/mala”.

Situación económica actual del país:

  • Muy buena: 35,3%
  • Regular: 24%
  • Muy mala/mala: 40.4%
  • No respondió: 0.3%

Esta calificación surge a raíz de los más de 700 encuestados, a quienes se les pidió evaluar las diferentes áreas según el desempeño obtenido de la Administración Fernández Delgado.