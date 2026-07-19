Estas son las alineaciones de Argentina y España para la Final

La Copa del Mundo llega a su fin con la gran final entre Argentina y España en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

El encuentro tendrá lugar a la 1:00 p.m. (hora Costa Rica), cuando el balón empiece a rodar en el terreno de juego.

Así salen las selecciones:

Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián Álvarez.

España: Unai Simón, Cucurella, Laporte, Cubarsí, Porro, Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz, Baena, Lamine Yamal y Oyarzabal.