Estas son las afectaciones por la onda tropical #47

Al menos 400 casas inundadas

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

Las comunidades de Fraijanes, Sarapiquí, Pococí, Guatuso y Liberia son las más afectadas por el paso de la onda tropical #47.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indicó que, a nivel nacional, un total de 400 viviendas resultaron afectadas por las lluvias.

Además, se habilitaron dos albergues, uno en Guatuso y otro en el cantón de Liberia.

Debido a la saturación de los suelos, las autoridades piden a la ciudadanía estar atenta al incremento de las lluvias.