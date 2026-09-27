Estas son las afectaciones por la onda tropical #47

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Las comunidades de Fraijanes, Sarapiquí, Pococí, Guatuso y Liberia son las más afectadas por el paso de la onda tropical #47.
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indicó que, a nivel nacional, un total de 400 viviendas resultaron afectadas por las lluvias.
Además, se habilitaron dos albergues, uno en Guatuso y otro en el cantón de Liberia.
Debido a la saturación de los suelos, las autoridades piden a la ciudadanía estar atenta al incremento de las lluvias.