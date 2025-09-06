#LoPositivo | Transcomer presenta las 5 buenas noticias de la semana en Costa Rica. 🌟 1. Menores entrarán gratis al Museo de los Niños. 2. Talento joven brilla en Olimpiada Costarricense de Biología. 3. Costa Rica escala al 4.º lugar de América Latina en donación de órganos. 4. Proyecto tico “De Vuelta a Casa” brilla internacionalmente. 5. Fresas y arándanos más sanos gracias a proyecto del TEC. Periodista: Fabiana Conejo.

En Grupo Extra presentamos las noticias que reflejan los avances y logros en Costa Rica: desde actividades para celebrar la niñez, hasta proyectos innovadores que destacan dentro y fuera del país, estas son las mejores noticias de la semana.

Menores entrarán gratis al Museo de los Niños El Museo de los Niños dejará de ser solo un museo y este mes de setiembre se convertirá en un parque de aventuras lleno de risas, música, colores y diversión con su celebración especial en “La Fiesta de la Niñez”. Este sábado 6 y domingo 7 será el arranque oficial, y los menores de 15 años entran gratis. Habrá disponibles juegos, personajes mágicos, espectáculos, baile, arte y las 46 salas interactivas que hacen del museo un lugar único. Lea la nota completa aquí.

Talento joven brilla en Olimpiada Costarricense de Biología El talento y la disciplina de más de 1.500 estudiantes de 158 colegios del país fueron reconocidos durante la premiación de la XIX Olimpiada Costarricense de Ciencias Biológicas, un certamen que año tras año impulsa el interés por la ciencia y la investigación en las nuevas generaciones.



En esta ocasión fue el Colegio Científico de San Pedro de Montes de Oca que destacó como el gran protagonista al obtener las medallas de oro con las puntuaciones más altas en las categorías A y B.

Lea la nota completa aquí.

Costa Rica escala al 4.º lugar de América Latina en donación de órganos Costa Rica logró por primera vez en su historia una tasa de 10 donantes por millón de habitantes (dpmh), lo que coloca al país en el cuarto lugar de América Latina en materia de sistemas de donación y trasplante, solo detrás de Uruguay, Argentina y Brasil. El promedio regional ronda los 6,8 dpmh, lo que resalta el avance nacional. Lea la nota completa aquí.

Proyecto tico “De Vuelta a Casa” brilla internacionalmente El proyecto “De Vuelta a Casa”, una iniciativa impulsada por Imperial y FIFCO en Costa Rica, alcanzó un nuevo hito al ser oficialmente aceptado como un caso de estudio científico internacional.



El proyecto desarrolló un sistema de visión computacional basado en IA que identifica el origen costero de las conchas decomisadas en aeropuertos, permitiendo su retorno seguro al ecosistema. Lea la nota completa aquí.