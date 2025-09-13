#LoPositivo | Transcomer presenta las 5 buenas noticias de la semana en Costa Rica. 🌟 1. Darán clases para que habitantes de calle encuentren empleo. 2. De San José a Tokio: Guitarrista llevó la música tica hasta Japón. 3. La Unión tendrá centro de atención para perros y gatos callejeros. 4. Donan nueva tecnología al HNN que mejora la esperanza de vida. 5. Escuela móvil de café innovará en las fincas de Costa Rica. Periodista: Fabiana Conejo.

En Grupo Extra presentamos las noticias que reflejan los avances y logros en Costa Rica: desde iniciativas que ayudarán a personas en condición de calle a conseguir trabajo, hasta un tico que triunfó con su música en el extranjero, estas son las mejores noticias de la semana.

Darán clases para que habitantes de calle encuentren empleo El crecimiento repentino de habitantes de calle a nivel nacional ha puesto a trabajar a diversas instituciones estatales, y es a raíz de esto que la Municipalidad de San José busca no solo atenderles, sino darles las herramientas necesarias para que estas personas puedan obtener empleo. Así lo detalló Diego Miranda, alcalde de la capital, quien explicó que el nuevo Centro de Atención Integral se ubicaría en Calle 8. Según la Municipalidad, la inversión ronda los ¢900 millones y buscaría atender alrededor de 100 habitantes de calle, a diferencia del dormitorio municipal, este centro busca “una atención integral orientada a la reinserción a través de herramientas que le permita a la población potenciar habilidades blandas y habilidades duras que generen el acceso a mayores oportunidades de vinculación social”. Lea la nota completa aquí.

De San José a Tokio: Guitarrista llevó la música tica hasta Japón Tokio fue escenario de un encuentro cultural histórico donde la música costarricense se convirtió en puente diplomático. El guitarrista costarricense, Alejandro Gómez, participó en el Concierto Conmemorativo del 90 aniversario de relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Japón, con presentaciones en la Ópera de Tokio y en el Min-On Culture Center Museum Hall, acompañado por la flautista japonesa Manami Hino. El camino a Japón comenzó tras ganar el primer lugar en el concurso internacional Golden Classical Music Awards, lo que le permitió que se pudiera presentar en la Sala Principal de la Ópera de Tokio. Lea la nota completa aquí.

La Unión tendrá centro de atención para perros y gatos callejeros El cantón de La Unión se convertirá en pionero a nivel nacional con la apertura de un Centro de Bienestar Animal que incluirá una clínica temporal especializada en la esterilización quirúrgica de gatos y perros en condición de calle. La operación del centro contemplará la captura de animales que deambulan en la vía pública para trasladarlos a las instalaciones, donde serán esterilizados (castrados), desparasitados y vacunados. Lea la nota completa aquí.

Donan nueva tecnología al HNN que mejora la esperanza de vida El Hospital Nacional de Niños (HNN) recibió la donación de un dispositivo de alta tecnología para terapia de Oxigenación con Membrana Extracorpórea (ECMO), una herramienta vital para atender a pacientes pediátricos en estado crítico con fallas cardíacas y pulmonares graves. El equipo, valorado en más de $170 mil dólares, será incorporado a la Unidad de Cuidados Intensivos y se convierte en la última alternativa terapéutica para menores en riesgo de fallecimiento, cuando la ventilación mecánica y los medicamentos ya no resultan efectivos. Lea la nota completa aquí.