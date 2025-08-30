#LoPositivo| Transcomer presenta las 5 buenas noticias de la semana en Costa Rica. 🌟 1. IMPULSA: 40 pymes lideradas por mujeres contarán con becas. 2. Procomer organizará feria de empleo en Guanacaste. 3. Costa Rica exporta talento: Novacomp se consolida en 23 países. 4. 800 estudiantes serán beneficiados con becas de Ulacit. 5. Tica se convierte en la voz más influyente de LinkedIn. Periodista: Fabiana Conejo.

En Grupo Extra presentamos las noticias que reflejan los avances y logros en Costa Rica: desde becas para pymes lideradas por mujeres y becas para estudiantes, hasta una tica que destacó por ser la voz más influyente de LinkedIn, estas son las mejores noticias de la semana.

Programa IMPULSA: 40 pymes lideradas por mujeres contarán con becas Procomer y el INA lanzaron IMPULSA 2025, un programa que beneficiará a 40 pymes y empresas lideradas por mujeres de los sectores agrícola, alimentario, industrial y de servicios.

La iniciativa ofrecerá a las empresarias becas que cubrirán el 90% del costo del programa, formación especializada y espacios de networking para fortalecer sus capacidades y proyectarlas hacia mercados internacionales. Lea la nota completa aquí.

Procomer organizará feria de empleo en Guanacaste La Promotora el Comercio Exterior de Costa Rica realizará una feria de empleo el sábado 11 de octubre, en la sede de la Universidad de Costa Rica en Liberia, Guanacaste. El evento, que se realiza por segundo año consecutivo, tendrá la participación demás de 40 empresas que ofrecerán alrededor de mil puestos de trabajo. Lea la nota completa aquí.

Costa Rica exporta talento: Novacomp se consolida en 23 países Una idea nacida en Limón hace 27 años hoy se traduce en más de 1.200 colaboradores, presencia en 23 países y más de 7.500 proyectos tecnológicos entregados con éxito. Novacomp, es una compañía costarricense especializada en servicios de Tecnologías de Información y se ha convertido en un referente regional y global en la tercerización de soluciones tecnológicas. Lea la nota completa aquí.

800 estudiantes serán beneficiados con becas de Ulacit La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit) abrió un fondo de Becas al Mérito, bajo el concepto:Empowering Your Talent, con el cual busca apoyar a cerca de 800 personas que tengan interés en estudiar un técnico, bachillerato, licenciatura o maestría. Puede ver todos los detalles y requisitos en diarioextra.com Lea la nota completa aquí.